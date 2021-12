Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Junger Mann legt gefälschten Impfpass in Apotheke vor

Mechernich (ots)

Unter Vorlage eines mutmaßlich gefälschten Impfpasses hat ein 20-Jähriger am Dienstagmorgen (14. Dezember) in Mechernich versucht, sich in einer Apotheke ein digitales Covid-Impfzertifikat zu verschaffen. Der Versuch scheiterte jedoch an der Aufmerksamkeit der Apothekerin (41).

Gegen 10 Uhr war der Mechernicher in der Apotheke erschienen und hatte Impfpass und Ausweis vorgelegt, um eine Bescheinigung für den QR-Code zu erlangen. Mit dem Hinweis, dass die Dokumente überprüft werden müssten, bat die 41-Jährige den jungen Mann, zu einem späteren Zeitpunkt wiederzukommen.

Bei der genauen Begutachtung der einbehaltenen Papiere stellte die Frau dann Unregelmäßigkeiten an den Aufklebern mit den Chargennummern fest. Auch der kurze Zeitraum zwischen den Impfungen erschien verdächtig.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren gegen den 20-Jährigen wegen des Verdachts der Urkundenfälschung und des Gebrauchs unrichtiger Gesundheitszeugnisse eingeleitet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell