Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Betrunkener Radfahrer mit Pfefferspray attackiert - Polizei bittet um Hinweise

Nach einem Vorfall am Dienstagabend in der Äußeren Ailinger Straße ermittelt die Polizei Friedrichshafen wegen Trunkenheit am Steuer und gefährlicher Körperverletzung. Ein bislang unbekannter Mann und dessen Begleiterin sollen gegen 19.15 Uhr einen alkoholisierten 51 Jahre alten Pedelec-Fahrer auf dessen Fahrweise angesprochen haben. Dieser wendete daraufhin sein Zweirad, eigenen Angaben zufolge, um das Gespräch zu suchen. Die Unbekannten sollen ihm jedoch unvermittelt Pfefferspray in das Gesicht gesprüht und die Flucht ergriffen haben. Das Polizeirevier Friedrichshafen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen des Vorfalls, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden. Der unbekannte Mann wird als etwa 35-40 Jahre alt und rund 175 cm groß beschrieben. Er hatte dunkelblonde kurze Haare, trug ein weißes T-Shirt und eine kurze Hose. Seine weibliche Begleitung soll etwa 170 cm groß gewesen sein und einen Zopf getragen haben. Aber auch den 51-jährigen Radfahrer erwartet eine Anzeige. Bei der Anzeigenaufnahme stellte sich heraus, dass der Radfahrer mit knapp zwei Promille erheblich alkoholisiert war. Er musste die Beamten daher in eine Klinik begleiten und eine Blutprobe abgeben.

Friedrichshafen

Radfahrer bei Unfall verletzt - Zeugen gesucht

Nach einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen gegen 6.15 Uhr in der Äußeren Ailinger Straße sucht die Polizei Unfallzeugen. Ein 19-jähriger Radfahrer kam im Kreisverkehr bei der Rheinstraße zu Fall nachdem er mit dem VW-Golf eines 62-Jährigen zusammengestoßen war. Dabei zog sich der Zweiradfahrer leichte Verletzungen zu und musste zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der Unfallhergang ist aktuell noch nicht abschließend geklärt, weshalb sich die Ermittler Hinweise von möglichen Zeugen erhoffen. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Unachtsamer Radfahrer von Lkw erfasst

Glück im Unglück hatte ein 81-jähriger Radfahrer, als er am Dienstag gegen 9.45 Uhr von der Susostraße aus die Waggershauser Straße überqueren wollte. Der Senior achtete hierbei nicht auf den Verkehr und übersah auf seinem Herrenrad den Lastwagen eines Vorfahrtsberechtigten. Der 60-jährige Lkw-Lenker bremste umgehend stark ab und versuchte auszuweichen, konnte eine Kollision mit dem Herrenrad jedoch nicht mehr verhindern. In der Folge stürzte der 81-Jährige, kam zum Glück jedoch mit kleineren Blessuren davon. Der Lastwagenfahrer verletzte sich beim Ausweichmanöver ebenfalls leicht. Der Gesamtsachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert.

Immenstaad

Pedelec-Ladestationen mutwillig zerstört

Mehrere Pedelec-Ladestationen hat ein Unbekannter zwischen Freitag und Sonntag am Landungssteg im Bereich der Bachstraße mutwillig zerstört. Der Täter riss aus zwei der vier Schließfächer die Kabelanschlüsse heraus und nahm diese mit. Der hierdurch angerichtete Sachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Immenstaad hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 07545/1700 um sachdienliche Hinweise.

Tettnang

Alkoholisiert Mülleimer angefahren

Strafrechtliche Konsequenzen drohen einem 58-jährigen Autofahrer, nachdem er sich am Dienstagmittag betrunken hinter das Steuer seines Mercedes gesetzt hat. Beim Ausparken vor einem Schnellrestaurant in der Dr.-Klein-Straße touchierte der Fahrer einen Metallmülleimer und wurde daraufhin von einem Polizisten aus Nordrhein-Westfalen gestoppt, der aktuell seinen Urlaub am Bodensee verbringt. Als der Beamte leichten Atemalkoholgeruch beim Fahrer wahrnahm, versetzte er sich kurzerhand in den Dienst und untersagte dem 58-Jährigen bis zum Eintreffen der hinzugerufenen Kollegen aus Tettnang die Weiterfahrt. Da eine Atemalkoholmessung einen Wert von über 1,2 Promille anzeigte, musste der 58-Jährige die Beamten in eine Klinik begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Polizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein und stellten den Führerschein sicher. Die Weiterfahrt durfte der Mann nicht antreten.

Meckenbeuren

Unbekannter stürzt durch Oberlicht - Polizei bittet um Hinweise

Im wahrsten Sinne des Wortes "eingebrochen" ist ein Unbekannter im Laufe des verlängerten Wochenendes in das Kinderhaus am Theodor-Heuss-Platz. Durch das Oberlicht auf dem Dach des Gebäudes stürzte er in der Zeit zwischen Freitagnachmittag und Dienstagmorgen über vier Meter in die Tiefe. Nachdem ein hinaufklettern offenbar nicht möglich war, verließ der Unbekannte das Kinderhaus über eine Fluchttür. Ob sich der "Einbrecher" dabei verletzt hat, ist nicht bekannt. Der Polizeiposten Meckenbeuren geht aktuell nicht von einem Einbruch als Motiv des mutmaßlich unfreiwilligen Eindringlings aus, sondern ermittelt wegen Hausfriedensbruchs. Personen, die in der fraglichen Zeit Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zum mutmaßlich verletzten Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07542/9432-0 zu melden.

Kressbronn

Auffahrunfall auf Bundesstraße

Mehrere tausend Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagabend gegen 18 Uhr auf der Bundesstraße 31 ereignet hat. Ein 49-jähriger BMW-Lenker erkannte zu spät, dass der vorausfahrende 61 Jahre alte Audi-Fahrer an der Abfahrt Kressbronn stark abbremsen musste und fuhr diesem auf. Der BMW des Unfallverursachers war infolge der Kollision nicht mehr fahrbereit, an ihm entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro. Der Sachschaden am Audi beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.

Sipplingen

Randalierer am Werk - Zeugen gesucht

Das Innere eines Toilettenhäuschens mit schwarzer Farbe besprüht und einen anliegenden Poller beschädigt haben Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag am Parkplatz "Wassertreppe" in der Seestraße. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Die Polizei Überlingen ermittelt und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Frickingen

Farbschmierereien am Ferienpark - Polizei bittet um Hinweise

Mehrere hundert Euro Sachschaden haben Unbekannte zwischen Sonntagabend und Montagmorgen beim Ferienpark in der Bahnhofstraße angerichtet. Die Täter besprühten einen Zugwaggon der Ferienparkanlage sowie ein Verkehrszeichen mit roter Farbe. Hinweise nimmt der Polizeiposten Salem, der wegen Sachbeschädigung ermittelt, unter Tel. 07553/82690 entgegen.

