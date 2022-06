Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Brand auf Gymnasiumsgelände

Auf dem Schulgelände eines Gymnasiums in der Spohnstraße wurden in der Nacht zum Mittwoch zwei Papiertonnen sowie ein Papiercontainer in Brand gesetzt. Kurz vor 3 Uhr bemerkten Zeugen, die in dem Bereich unterwegs waren, das Feuer, und verständigten den Notruf. Die Brände, die im Bereich der Sportanlagen entfacht wurden, wurden von den Einsatzkräften der Feuerwehr gelöscht. Wie hoch der dabei entstandene Schaden ist, wird derzeit noch geprüft. Die Zeugen trafen eigenen Angaben zufolge kurz vor der Brandentdeckung auf dem Areal zwei männliche Personen. Diese wirkten wohl wie Südländer und waren dunkel gekleidet. Eine der Personen trug eine graue Mütze. Die Männer könnten im Zusammenhang mit der Tat stehen und werden, wie auch weitere Zeugen des Vorfalls, gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 bei der Polizei Ravensburg zu melden.

Ravensburg

Vorfahrt genommen

Auf rund 10.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 11.30 Uhr An der Bleicherei entstanden ist. Ein 69 Jahre alter Renault-Lenker stieß auf einem dortigen Parkplatz mit einem von rechts kommenden Mercedes eines 34-jährigen Fahrers zusammen. Beide Fahrzeuge wurden durch die Kollision so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Feuerwehr war zum Abbinden der auslaufenden Betriebsstoffe im Einsatz.

Leutkirch

Sekundschlaf im Lkw

Ein kurzzeitiges Einschlafen dürfte die Ursache für einen Unfall gewesen sein, zu dem es am Dienstagmorgen kurz vor 6 Uhr auf der A 96 bei Leutkirch gekommen ist. Der 62 Jahre alte Lenker eines Schwerlasters, der mit seinem Fahrzeug in südliche Richtung unterwegs war, kam durch die kurzzeitige Ablenkung nach links ab und krachte in die Mittelleitplanke. Während an der Schutzplanke ein Schaden von rund 3.000 Euro entstand, dürfte sich dieser am Lkw-Gespann auf etwa 15.000 Euro belaufen. Der Fahrer blieb unverletzt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Ravensburg wurde ihm der Führerschein abgenommen. Er hat nun mit einer Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs zu rechnen.

Leutkirch

Diebstahl aus Auto

In der Nacht zum Montag hat ein Dieb aus einem VW T5, der in der Kurt-Georg-Kiesinger-Straße geparkt war, eine Sonnenbrille und mehre Elektronikzubehör-Artikel gestohlen. Der Wagen nach ersten Erkenntnissen abgeschlossen. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt und bittet unter Tel. 07561/8488-0 um Hinweise auf den Täter.

Wangen

Aquaplaning führt zu Unfall auf Autobahn

Wegen des stehenden Wasserfilms auf der A 96 auf Höhe der Behelfsausfahrt Neuravensburg hat der Lenker eines VW Caddy am Dienstag kurz nach 8 Uhr einen Verkehrsunfall verursacht. Mit nicht angepasster Geschwindigkeit kam der 39-jährige Caddy-Fahrer auf seinem Weg in Richtung Memmingen ins Schleudern und prallte seitlich gegen einen rechts von ihm fahrenden VW Passat. Der 41 Jahre alte Lenker des Passats wurde nach rechts abgewiesen und prallte gegen ein Verkehrsschild sowie die Leitplanke. Der Unfallverursacher schleuderte indes nach links und prallte so wuchtig gegen die Mittelschutzleitplanke, dass dieser nicht mehr fahrfähig war. An beiden Wagen dürfte ein Totalschaden in Höhe von insgesamt etwa 30.000 Euro entstanden sein. Sie wurden abgeschleppt. Der Schaden an den Leitplanken beläuft sich auf rund 5.000 Euro. Die Fahrer wurden bei der Kollision nicht verletzt. Zur Unfallaufnahme war die linke Fahrspur zeitweise gesperrt.

Wangen

Peugeot-Fahrer nach Unfall auf Kreuzung verletzt

Verletzungen hat ein 24 Jahre alter Peugeot-Lenker nach einem Verkehrsunfall am Dienstagabend gegen 23.30 Uhr auf der Kreuzung Ravensburger Straße/ Siemensstraße davongetragen. Der junge Fahrer wollte von der Ravensburger Straße links in Richtung "Am Waltersbühl" abbiegen, als ihm eine 54-jährige VW-Fahrerin, die die Ravensburger Straße von der Siemensstraße in Richtung "Am Waltersbühl" queren wollte, die Vorfahrt nahm. Beide Wagen prallten auf der Kreuzung zusammen, sodass ein Schaden von insgesamt rund 15.000 Euro entstand. Der 24-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde von einem Rettungsdienst zur Untersuchung in eine Klinik gebracht.

Wangen

Auto angefahren

Bereits am Samstag wurde auf dem Besucherparkplatz einer Firma in der Lindauer Straße, Ecke Zeppelinstraße, ein geparkter Opel Adam angefahren. Zwischen 9.30 und 13 Uhr streifte der Unfallverursacher das geparkte Fahrzeug und suchte im Anschluss das Weite, ohne sich um den am Opel entstandenen Schaden von rund 1.500 Euro zu scheren. Das Polizeirevier Wangen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet unter Tel. 07522/984-0 um sachdienliche Hinweise.

Bad Waldsee

Vier Verletzte und einen Sachschaden von rund 60.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Montagnachmittag auf dem Parkplatz der Therme in der Badstraße. Eine 81 Jahre alte Autofahrerin, die wegen eines vor ihr anhaltenden Pkws abbremsen musste, verwechselte das Gas- und das Bremspedal. Sie prallte wuchtig gegen den vor ihr haltenden Wagen sowie drei weitere bereits geparkte Autos. Sie sowie ihre 80-jährige Beifahrerin und die beiden 38 und 29 Jahre alten Insassen im haltenden Auto vor ihr wurden durch die Kollision leicht verletzt. Sie wurden nach dem Unfall in Krankenhäusern untersucht. Die beiden Wagen, sowie einer der drei geparkten Fahrzeuge, wurden bei dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie angeschleppt werden mussten. Als Ursache für die Verwechslung gibt die 81-Jährige an, wegen eines zum ersten Mal benutzten erhöhten Sitzkissens auf das falsche Pedal getreten zu haben.

Bad Waldsee

56-Jähriger liefert sich Verfolgungsfahrt mit Polizei

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 56-jähriger Audi-Lenker rechnen, der sich am Dienstag kurz vor 22 Uhr eine halbstündige Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert hat. Eine Polizeistreife wollte den Mann in der Bleichestraße stoppen, um eine allgemeine Verkehrskontrolle durchzuführen. Der 56-Jährige missachtete jedoch jegliche Anhaltezeichen der Polizei und setzte seine Fahrt fort. Trotz Starkregens gab der Audi-Fahrer schließlich Gas und fuhr mit hoher Geschwindigkeit auf die B 30 in Richtung Biberach auf. Bei seiner weiteren Fahrt nach Eggmannsried, Haisterkirch, Roßberg, Bergatreute und in Richtung Baienfurt fuhr der Mann innerorts mit bis zu 100 km/h und außerorts mit bis zu 150 km/h. Durch seine Fahrweise wollte er offenbar verhindern, dass ihn die Streifenwagenbesatzung überholt. Trotz der kurvigen Strecke überholte der 56-Jährige nach Bergatreute mit überhöhter Geschwindigkeit zwei unbeteiligte Fahrzeuge. Als der Mann nach Bonlanden abbog, um wieder in Richtung Bergatreute zu gelangen, kam ihm auf der schmalen Straße ein zweiter Streifenwagen entgegen, sodass er sein Fahrzeug notgedrungen stoppen musste. Weil sich der 56-jährige trotz mehrmaliger Aufforderung weiterhin vehement weigerte, aus dem Audi auszusteigen, musste ihn die Polizisten mit Zwang aus dem Wagen holen. Hierbei verletzten sich zwei Beamte leicht. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft beschlagnahmten die Einsatzkräfte den Audi. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass dem 56-Jährigen wegen eines ähnlichen Delikts im Jahr 2020 die Fahrerlaubnis entzogen worden war. Gegen ihn wird nun wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Hier unsere Pressemitteilung vom 31.08.2020:

Aichstetten

Trotz Fahrverbot gefahren

Als ein 55-jähriger Autofahrer am frühen Sonntagmorgen gegen 4 Uhr von Beamten des Verkehrsdienstes auf der L 465 bei Auenhofen kontrolliert werden sollte, missachtete der Mann nicht nur mehrfach die Anhaltesignale der Streifenwagenbesatzung, sondern flüchtete auch mit hoher Geschwindigkeit. Über die K 8030 in Richtung Reichenhofen und weiter über die B 465 nach Wurzach führte die Fahrt des 55-Jährigen, der schließlich nach etwa 30 Kilometern auf der B 314 bei Baienfurt an einer Straßensperre gestoppt werden konnte. Der Mann, der innerorts mit bis zu 80 km/h und außerhalb mit rund 160 km/h unterwegs war, widersetzte sich an der Kontrollstelle der vorläufigen Festnahme und attackierte die Polizeibeamten, konnte aber rasch überwältigt werden. Wie sich schließlich herausstellte, bestand gegen den Autofahrer seit 24. August ein rechtskräftiges Fahrverbot, auf das er jedoch nicht reagiert und seinen Führerschein abgegeben hatte. Die Staatsanwaltschaft ordnete deshalb wenige Tage danach dessen Beschlagnahme an. Der 55-Jährige hat sich nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu verantworten.

Baienfurt

Einbruchsversuch

Im Laufe des vergangenen Pfingstwochenendes hat ein Unbekannter versucht, ein Fenster eines Bürogebäudes in der Eisenbahnstraße in Niederbiegen aufzuhebeln. Es gelang dem Einbrecher nicht, das Fenster zu öffnen, sodass er unverrichteter Dinge wieder abziehen musste. Dennoch verursachte er Schaden an dem Fenster. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt wegen des versuchten Einbruchs und bittet unter Tel. 0751/803-6666 um sachdienliche Hinweise.

Fronreute

Einbrecher unterwegs

Ein Einbrecher ist zwischen Sonntagmorgen und Dienstagabend in ein Wohnhaus in Staig, Große Bettna, eingestiegen. Der Täter brach ein Kellerfenster auf und durchsuchte das gesamte Gebäude. Was genau der Täter gestohlen hat, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt gegen den unbekannten Täter und bittet Personen, die in der Zeit im Raum Große Bettnau/ Im Weizen Verdächtiges gesehen haben, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

