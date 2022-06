Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Renitenter Restaurantgast in Gewahrsam

In der Gewahrsamseinrichtung der Polizei Friedrichshafen endete der Montagabend für einen alkoholisierten und aggressiven 33-Jährigen. Gegen 21.15 Uhr hatte er in einem Restaurant eine Bestellung aufgegeben und dabei die Angestellten beleidigt. Anstatt des Essens bekam er dafür ein Hausverbot ausgesprochen, dem er zunächst nicht nachkommen wollte. Weil der Mann in Anwesenheit der hinzugerufenen Polizei vollkommen uneinsichtig auftrat und im weiteren Verlauf auch die Einsatzkräfte beleidigte, nahmen die Beamten ihn zur Verhinderung weiterer Konflikte in Gewahrsam. Neben einer Strafanzeige kommen unter anderem nun auch die Kosten für seine wohl eher unfreiwillige Übernachtung bei der Polizei auf ihn zu.

Friedrichshafen

Mutmaßlich unter Drogen unterwegs

Mit strafrechtlichen Folgen muss ein 29-jähriger Mann rechnen, den Polizeibeamte am Dienstagmorgen gegen 3 Uhr in der Wilhelmstraße kontrolliert haben. Bei der Überprüfung des E-Scooter-Lenkers ergab sich den Polizisten der Verdacht einer aktuellen Drogenbeeinflussung. Da ein Schnelltest positiv auf diverse Rauschmittel reagierte, musste der 29-Jährige in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Darüber hinaus fanden die Ermittler eine geringe Menge Betäubungsmittel bei ihm auf. Sollte die Blutuntersuchung den Verdacht bestätigen, kommen neben der Anzeige wegen Drogenbesitzes auch weitere Konsequenzen auf ihn zu. Seine Scooter-Fahrt durfte er nicht fortsetzen.

Kressbronn

Mehrere Autos zerkratzt - Polizei bittet um Hinweise

Unbekannte haben mutmaßlich am Sonntagmorgen zwischen 4 Uhr und 5 Uhr mehrere abgestellte Autos auf einem Parkplatz im Nonnenbacher Weg zerkratzt. Anwohner waren gegen 4.20 Uhr auf lautes Geschrei von mehreren augenscheinlich alkoholisierten Personen im Bereich des Parkplatzes aufmerksam geworden. Der Sachschaden, den die Unbekannten an mindestens vier Autos angerichtet haben, beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Überlingen

Auto nicht gegen Wegrollen gesichert

Weil sie mutmaßlich vergessen hatte, ihr Fahrzeug richtig zu sichern, verursachte eine 66-jährige Frau am Montagvormittag in der Breitlestraße einen Verkehrsunfall. Ihr abgestellter Smart rollte eigenständig los und kollidierte mit zwei geparkten Autos. Dabei entstand am Wagen der Frau rund 3.000 Euro, an einem Mazda und einem VW insgesamt etwa 2.000 Euro Sachschaden.

Meersburg

Frau stirbt bei Verkehrsunfall

Ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem eine 91-jährige Frau ums Leben kam, hat sich am Dienstagmorgen gegen 10.15 Uhr in der Kronenstraße ereignet. Die Frau wollte die Straße zu Fuß überqueren und wurde dabei von einem Renault Twingo erfasst, dessen 64-jährige Fahrerin von einem Lebensmitteldiscounter-Parkplatz nach links auf die Straße einfuhr. Infolge des Zusammenstoßes stürzte die 91-Jährige auf die Fahrbahn und erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Kopfverletzungen. Der Verkehrsdienst Ravensburg hat die Ermittlungen übernommen und zur Klärung des genauen Unfallhergangs einen Sachverständigen hinzugezogen. Neben der Polizei, der Feuerwehr und des Rettungsdienstes, samt Notarzt, waren auch Kräfte eines Notfallseelsorgedienstes im Einsatz.

Markdorf

Pkw-Scheibe eingeschlagen

Unbekannte haben am Montag zwischen 1.30 Uhr und 9.45 Uhr die Heckscheibe eines in der Straße "Unterleimbach" abgestellten Hyundai eingeschlagen. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zur Sachbeschädigung geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 mit der Polizei Überlingen in Verbindung zu setzen.

