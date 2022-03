Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Sonne blendet Autofahrer - Unfall (21.03.2022)

Singen (ots)

Weil die Sonne einen Autofahrer blendete ist am Montagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, an der Einmündung der "Lange Straße" auf die Rielasinger Straße ein Unfall passiert. Ein 37-Jähriger fuhr mit einem Opel auf der "Lange Straße". An der Einmündung zur Rielasinger Straße blendete die Sonne den 37-Jährigen so, dass er zwei Fußgänger, die gerade die "Lange Straße" überquerten, übersah. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die beiden 76 und 79 Jahre alten Fußgänger Verletzungen erlitten. Ein Rettungswagen brachte die Verletzten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Am Auto des Mannes entstand geringer Sachschaden.

