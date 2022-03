Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Angebranntes Essen löst Feuermelder aus (22.03.2022)

Konstanz (ots)

Zu einem Einsatz in die Straße "Zähringerplatz" mussten Rettungskräfte von Feuerwehr und Polizei in der Nacht auf Dienstag, gegen 01.40 Uhr, ausrücken. Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses hörte einen Feuermelder in der Wohnung über ihm und wählte den Notruf. Wie sich herausstellte, war in der Wohnung Essen auf dem Herd angebrannt, das der Bewohner jedoch bereits selbst gelöscht hatte, so dass die Rettungskräfte nicht benötigt wurden und wieder abrücken konnten.

