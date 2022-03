Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Unbekannter stiehlt Rucksack aus Hausflur (21.03.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Ein Unbekannter hat am Montag gegen 17 Uhr auf der Straße "Obere Straße" einen Diebstahl begangen. Ein 20-Jähriger stellte einen Rucksack in einen von außen einsehbaren Hausflur, dessen Türe zudem nicht verriegelt war. Ein Unbekannter nahm den Rucksack an sich, in dem sich neben einem Tablet-PC eine hochwertige Marken-Sonnenbrille und ein Parfüm befanden. Dadurch entstand dem Geschädigten ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

