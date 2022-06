Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Auseinandersetzung vor Diskothek

Vor einer Diskothek in der Schubertstraße ist es am Montagmorgen gegen 10.30 Uhr zu einer Schlägerei gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen waren ein 30-Jähriger und ein 17-Jähriger aneinander geraten. Ein 39 Jahre alter Mann, der auf den Vorfall aufmerksam wurde, ging dazwischen. Im Raum steht außerdem der Diebstahl von Bargeld, denn sowohl dem 17-Jährigen wie auch dem 39-Jährigen sei wohl bei der Rangelei ein dreistelliger Betrag abhandengekommen. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt, sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 0751/803-3333 erbeten.

Ravensburg

Betrunkene Autofahrer unterwegs

Gleich zwei Autofahrer, die offensichtlich zu tief ins Glas geschaut haben, hat die Polizei am frühen Montag aus dem Verkehr gezogen. Nahezu zeitgleich kontrollierten zwei Ravensburger Polizeistreifen kurz nach 1 Uhr die Autofahrer in der Schenkenstraße und in der Meersburger Straße. Sowohl der 44 Jahre alte Autofahrer, der in der Schenkenstraße angehalten wurde, wie auch der 59-jährige Lenker, den die Polizei in der Meersburger Straße stoppte, zeigte Anzeichen für eine Alkoholisierung. Nachdem Atemalkoholtests in beiden Fällen einen Wert von über einem Promille bestätigten, mussten die Fahrer die Beamten zur Entnahme von Blutproben begleiten. Sollte die Untersuchung des Blutes den hohen Wert bestätigen, kommt auf beide Fahrer ein Strafverfahren zu. Ihre Führerscheine sowie die Autoschlüssel mussten die beiden Männer noch an Ort und Stelle abgeben.

Leutkirch

Diebstahl aus Auto

Aus einem unverschlossenen Skoda Octavia, der auf einem Parkplatz im Josef-Siedler-Weg abgestellt war, haben Diebe am Montag gegen 4 Uhr zwei Taschen gestohlen. Die Täter nahmen sowohl eine Sporttasche samt Inhalt wie auch eine grüne Einkaufstasche, in der sich mehrere Zigarettenstangen und Mundschutz-Packungen befanden, an sich. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt nun wegen des Diebstahls und bittet Personen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges gesehen haben, sich unter Tel. 07561/8488-0 zu melden.

Wangen

Verwüstung an Argenufer

Am Strand der Argen in der Verlängerung des Danneckerwegs haben Vandalen am vergangenen Pfingstwochenende gewütet. Die Täter feierten augenscheinlich eine Party und brachten hierzu wohl Stühle zum Ufer. Diese zerstörten sie teilweise durch Feuer. Außerdem hinterließen die Verantwortlichen Müll. Das Polizeirevier ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 07522/984-0 um Hinweise.

Amtzell

Seniorin landet mit Krankenfahrstuhl in Straßengraben

Beim Überqueren der Wangener Straße ist eine 79-jährige Seniorin am Montag gegen 15 Uhr mit ihrem Krankenfahrstuhl verunfallt und im Straßengraben gelandet. Während der Fahrt über den Fußgängerüberweg am Kreisverkehr überfuhr die Frau aus bislang noch nicht geklärten Gründen ein Baustellenschild. Anschließend steuerte sie einen Straßengraben hinab und stürzte dort. Dabei verletzte sich die 79-Jährige und wurde zur weiteren Untersuchung und Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden, der durch den Sturz am Krankenfahrstuhl entstand, wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Kißlegg

Auto kollidiert mit Holzstapel

Totalschaden von rund 30.000 Euro ist am Montag kurz vor 18 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Wallmusried und Kißlegg entstanden, als ein 18-jähriger Fahranfänger mit einem Holzhaufen kollidiert ist. Der 18-Jährige kam in einer Rechtskurve von der Straße ab und prallte mit seinem Audi gegen das Holz. Er sowie weitere des Insassen des Fahrzeugs wurden nicht verletzt. Der Audi musste nach dem Unfall abgeschleppt werden.

Isny

Polizisten angegriffen

Wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte muss sich eine 40-Jährige verantworten, die am Montag kurz vor 15 Uhr einen Polizisten leicht verletzt hat. Die Frau war auf einem Tankstellengelände in der Neutrauchburger Straße einer Rettungswagenbesatzung aufgefallen, da sie einen hilflosen Eindruck machte. Als sie auf Ansprache des Rettungsdienstes aggressiv reagierte, rief dieser die Polizei hinzu. Nachdem die Beamten die am Boden liegende Frau ansprachen, stand diese auf und stolperte in Richtung der Beamten. Dabei packte sie einen Polizisten am Arm und verletzte ihn hierbei leicht. Wegen ihres alkoholisierten Zustandes brachten die Beamten die Frau zu ihrer Wohnadresse. Während der Fahrt versuchte die 40-Jährige, die Beamten mehrfach anzuspucken und drohte damit, an einer ansteckenden Krankheit zu leiden. Sie hat nun mit einer Strafanzeige zu rechnen.

Weingarten

Schlagabtausch hinter Gasthof

Wegen einer körperlichen Auseinandersetzung hinter einem ehemaligen Gasthof in der Ochsengasse ermittelt die Polizei Weingarten. Ein 35-jähriger Mann war dort am frühen Dienstagmorgen gegen 1 Uhr wohl mit einem bislang nicht bekannten Kontrahenten in Streit geraten. Während des Streits schlug der 35-Jährige seinem Rivalen offensichtlich mit der Faust ins Gesicht und trat mehrere Male nach ihm. Der Unbekannte flüchtete nach dem Angriff. Zeugen des Vorfalls riefen die Polizei, die nun den Flüchtenden sowie Zeugen des Vorfalls bittet, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Weingarten

Fahrzeug angefahren und das Weite gesucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Montag zwischen 9.30 Uhr und 11.45 Uhr einen Mercedes angefahren, der auf dem Parkplatz der PH in der St.-Longinus-Straße abgestellt war. Der Unbekannte touchierte den Mercedes hinten links und fuhr im Anschluss weg, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Der Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro beziffert. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 beim Polizeirevier Weingarten zu melden.

Fronreute

Unfallflucht auf Pfingstfest - Polizei bittet um Hinweise

Auf einem Parkplatz in Meretsreute hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker im Zeitraum von Sonntag, 16 Uhr, bis Montag, 13.30 Uhr, einen silbernen Mazda angefahren. Ohne sich um den Schaden am vorderen linken Kotflügel zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher weiter. Der Sachschaden beträgt rund 3.000 Euro. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt wegen Unfallflucht und bittet unter Tel. 0751/803-6666 um Hinweise zu dem unbekannten Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug.

