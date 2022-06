Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Autofahrerin bestohlen

Opfer zweier dreister Diebinnen ist eine 44-Jährige am Samstag gegen 11.30 Uhr geworden. Die Frau stand mit ihrem Pkw an der geschlossenen Bahnschranke in der Fürst-Wilhelm-Straße und wurde dort von den zwei jungen Frauen angesprochen, ob sie bis zur Binger Straße mitfahren könnten. Die 44-Jährige nahm das Duo bis zu einer Tankstelle mit und stellte erst später fest, dass die Frauen einen Umschlag mit persönlichen Dokumenten und Bargeld aus einer Tasche auf dem Rücksitz mitgenommen hatten. Die beiden etwa 18 Jahre alten Diebinnen sollen langes, schwarzes Haar und gebräunte Haut gehabt haben. Personen, denen das Duo aufgefallen ist oder die Hinweise auf die beiden Heranwachsenden geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 bei der Polizei Sigmaringen zu melden.

Veringenstadt

Mann beleidigt Polizeibeamte

Wegen einer Ruhestörung aufgrund lauter Musik wurde am Montag gegen 22.30 Uhr eine Polizeistreife in die Haydnstraße gerufen. Als die Beamten den 37-jährigen Bewohner aufforderten, die Musik leiser zu stellen, beleidigte dieser die Polizisten mittels derber Worte und Gesten. Aufgrund seiner Alkoholisierung sowie seiner Aggressivität und der Androhung weiterer Störungen nahm die Streifenwagenbesatzung den Mann in Gewahrsam. Da sich der Gesundheitszustand des 37-Jährigen in der Folge verschlechterte, musste dieser die Nacht vorsorglich in einer Klinik verbringen. Der Mann muss nun mit einer Anzeige wegen Beleidigung rechnen.

Bad Saulgau

Betrunkener Radfahrer entwendet Fahrrad

Gleich mehrmals hat ein 43-Jähriger in der Nacht von Montag auf Dienstag die Polizei beschäftigt. Zunächst zog der alkoholisierte Mann die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife auf sich, nachdem er die Beamten kurz nach 23 Uhr nach einer Wegbeschreibung gefragt hatte und kurz darauf mit seinem Fahrrad über den Marktplatz fuhr. Nachdem ein Alkoholtest rund zwei Promille ergeben hatte, musste der 43-Jährige sein Fahrrad stehen lassen und die Polizisten zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus begleiten. Weil er in den frühen Morgenstunden sein Fahrrad offensichtlich nicht wiederfinden konnte, entwendete der 43-Jährige kurzerhand ein Fahrrad, das in der Hauptstraße angeschlossen war, und begab sich damit zu einem Kiosk am Bahnhof. Dort wurde er vom eigentlichen Fahrradbesitzer, der nun mit dem Taxi zur Arbeit fahren musste, gegen 6 Uhr angetroffen und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Die Beamten leiteten Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und besonders schweren Falls des Diebstahls gegen den Mann ein.

Mengen

Fahrzeug beschmiert

Unbekannte haben in der Nacht von Sonntag auf Montag ein Fahrzeug in der Zeppelinstraße beschmiert. Mittels weißer Farbe malten die Täter Buchstaben und Linien auf den Lack des Wagens. Es entstand Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro. Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 mit dem Polizeirevier Bad Saulgau in Verbindung zu setzen.

Bad Saulgau

Alkoholisiert und ohne Licht unterwegs

Weil er beim Erkennen eines Streifenwagens mit seinem unbeleuchteten Fahrrad Kehrt machte, zog ein 49-Jähriger am Sonntag kurz vor 23 Uhr die Aufmerksamkeit der Beamten auf sich. Bei einer Kontrolle wurde den Polizisten der Grund für die Flucht schnell klar: ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund drei Promille. Daher ordneten die Beamten eine Blutentnahme an, untersagten dem Mann die Weiterfahrt und zeigten ihn wegen Trunkenheit im Verkehr an.

Pfullendorf

6-Jähriger bei Unfall verletzt

Mit einem Rettungshubschrauber musste ein 6-jähriger Junge nach einem Verkehrsunfall am Montag gegen 12 Uhr in eine Klinik gebracht werden. Als eine 20-Jährige mit ihrem Pkw die Bergstraße in Aach-Linz befuhr, rannte der Bub aus bislang unbekanntem Grund vom Straßenrand auf die Fahrbahn und kollidierte dort mit dem Wagen der Frau. Ersten Erkenntnissen zufolge erlitt der 6-Jährige mittelschwere Verletzungen, der Sachschaden am Pkw fiel gering aus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell