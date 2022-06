Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Altshausen - Blitzeinschlag im Dachstuhl

Im Zusammenhang mit dem Unwetter am Sonntag (05.06.2022) schlug ein Blitz gegen 15:14 Uhr in den Dachstuhl einer Lagerhalle ein. Zum Zeitpunkt des Blitzeinschlages waren keine Personen in der Lagerhalle. Die Freiwillige Feuerwehr Altshausen war mit 1 Löschzug im Einsatz und hatte das Gesehen sofort unter Kontrolle. Am Dachstuhl entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000,00 Euro.

Wangen i.A. / Isny i.A. - Umgestürzte Bäume beschädigen Fahrzeuge

Ebenfalls im Zusammenhang mit dem Unwetter wurden am Sonntagnachmittag (05.06.2022) durch umgestürzte Bäume - Ein Campingbus bei Wangen i.A. beschädigt, ca. 50.000, -- - Ein PKW bei Isny i.A. beschädigt, ca. 25.000, -- Euro. Hierbei gab es glücklicherweise keine Verletzten.

