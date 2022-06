Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Owingen - Billafingen - Gegenstand auf die Straße gelegt

Zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr kam es in der Nacht am Sonntag, 05.06.2022, gegen 23:15 Uhr, als zwei Personen einen Metallgegenstand auf die Owinger Straße legten.

Aufmerksame Zeugen meldeten der Polizei den Vorfall, sodass die eingesetzten Beamten schlimmeres verhindern konnten. Beim Entfernen des Gegenstandes von der Straße flüchteten zwei Personen, welche sich in den angrenzenden Hecken versteckt hielten. Durch die Nachforschungen der Beamten vor Ort konnten zwei Tatverdächtige ermittelt werden. Bereits am 27.05.2022 ereignete sich ähnlicher Sachverhalt in derselben Straße. Die Polizei sucht weitere Zeugen, sowie mögliche Geschädigte, die Angaben zum Sachverhalt machen können. Hinweise bitte an die Polizei Überlingen, 07551/804-0.

Kressbronn am Bodensee - Glasflasche ins Gesicht geschlagen - Zeugenaufruf

Nachdem es auf dem Pfingstfest in Kressbronn am Sonntag (05.06.2022) gegen 23:50 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen war, sucht die Polizei nunmehr nach Zeugen und dem Täter. Ein bislang unbekannter Täter geriet mit einem 19-jährigen aus bislang unbekannten Gründen in Streit. Während der Auseinandersetzung schlug der Unbekannte den 19-Jährigen mit einer Glasflasche ins Gesicht. Der Geschädigte erlitt hierdurch eine nicht unerhebliche Gesichtsverletzung. Der Unbekannte flüchtete. Hinweise an das Polizeirevier Friedrichshafen bitte unter der 07541/701-0, oder an den Polizeiposten Langenargen unter der 07543/93160.

