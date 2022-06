PP Ravensburg: Pressemitteilungen vom 05.06.22 aus dem Landkreis Sigmaringen

Polizeipräsidium Ravensburg

Zwei Verletzte nach Schlägerei

Eine wüste Schlägerei wurde der Polizei am frühen Sonntagmorgen in der Hauptstraße in Pfullendorf gemeldet. Die ersten Einsatzkräfte stellten auf der Straße eine Personengruppe von etwa 20-30 Personen fest, von denen einige bei Erkennen der Polizei flüchteten. Nach ersten Ermittlungen kam es zwischen mehreren Personen zu einer massiven Schlägerei, wobei auch eine Krücke als Hiebwaffe eingesetzt wurde. Ebenfalls konnte ein feststehendes Messer auf dem Boden vorgefunden werden. Es konnten fünf Tatbeteiligte ermittelt werden, von denen zwei durch Schläge und Bisse verletzt waren. Wer nun wen geschlagen hat und wer noch beteiligt war, müssen die weiteren polizeilichen Ermittlungen zeigen. Es waren fünf Streifen mit zehn Beamten im Einsatz.

Bad Saulgau

Mann wird mit Stuhl geschlagen

Zu einer verbalen Auseinandersetzung kam es am frühen Sonntagmorgen zwischen zwei Männern vor einer Eisdiele am Marktplatz. Dabei blieb es jedoch nicht, da ein 33jähriger einen Stuhl der Eisdiele schnappte und damit seinen 30jährigen Kontrahenten zu Boden streckte. Ein Zeuge, der schlichten wollte, wurde ebenfalls noch von dem Stuhl getroffen. Die beiden Männer wurden leicht verletzt. Gegen den Tatverdächtigen wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Mengen

3 Männer stehlen in Einkaufsmarkt

Ein Ladendetektiv beobachtete, wie drei Männer offensichtlich gemeinschaftlich am Samstagnachmittag in einem Einkaufsmarkt in der Eisenbahnstraße Waren im Wert von fast 50 Euro entwendeten. Bei ihrer anschließenden Durchsuchung durch die Polizei wurde noch Diebesgut aus weiteren Geschäften aufgefunden. Gegen die 34, 52 und 51 Jahre alten Männer wird nun wegen des Verdachts des Bandendiebstahls ermittelt.

