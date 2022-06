Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilungen vom 05.06.22 aus dem Landkreis Ravensburg

Kißlegg (ots)

Motorradfahrer kommt von der Fahrbahn ab

Am Samstag gegen 15.00 Uhr befuhr ein 29jähriger Yamaha-Fahrer die K 7902 bei Kißlegg. Wohl aufgrund eines Fahrfehlers kam er in einer Kurve von der Fahrbahn ab und wurde mitsamt seiner Maschine in die angrenzende Wiese geschleudert. Mit einem Bruch des Schlüsselbeins musste er in eine Klinik gebracht werden. Am Motorrad entstand ein Schaden von ca. 2000 Euro.

Leutkirch

Radfahrer wird bei Überschlag schwer verletzt

Ein 39jähriger Radfahrer befuhr am Samstagnachmittag einen abschüssigen Feldweg in Leutkirch. Dabei übersah er einen von Gras bedeckten Stein und fuhr gegen diesen. Im Anschluss überschlug er sich und wurde so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Ravensburg geflogen werden musste.

