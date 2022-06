Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Krauchenwies

Verkehrsunfall beim Abbiegen

Ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw hat sich am Dienstag gegen 17.45 Uhr auf der B 311 an der Einmündung L 456 ereignet. Die 35-jährige Fahrerin eines VW wollte aus Richtung Sigmaringen kommend von der L 456 auf die B 311 auffahren. Da die 35-Jährige fälschlicherweise davon ausging, dass der Fahrer eines Mercedes auf der B 311 nach links in Richtung Sigmaringen abbiegen möchte, fuhr sie in den Einmündungsbereich ein. In der Folge kam es zum Zusammenstoß mit dem Mercedes, der seine Fahrt anders als angenommen weiter auf der B 311 fortgesetzt hatte. Bei der Kollision entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 9.000 Euro. Der 27-Jahre alte Fahrer des Mercedes verletzte sich leicht und begab sich nach der Unfallaufnahme selbständig zu einem Arzt.

Meßkirch

Einbruch in Mülldeponie

Auf frischer Tat wurden am Dienstagabend zwei 26- und 47-Jährige ertappt, die in das Gelände einer Mülldeponie in der Deponiestraße eingebrochen sind. Gegen 21 Uhr verständigte ein Mitarbeiter des Unternehmens die Polizei, nachdem er einen Einbruchsalarm erhalten hatte und vor Ort einen verdächtigen Pkw feststellte. Die beiden Tatverdächtigen hatten sich über einen Zaun Zugang zum Gelände verschafft und wollten dort nach derzeitigem Kenntnisstand mehrere Kupferkabel und Elektronikgeräte stehlen. Noch bevor sie mit ihrem Auto flüchten konnten, wurden die beiden Männer von den Einsatzkräften festgenommen und für die weiteren polizeilichen Maßnahmen auf das Polizeirevier gebracht. Sie erwarten nun Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft.

Mengen

Sachbeschädigung

Drei bislang unbekannte Jugendliche haben am Dienstagnachmittag gegen 16.30 Uhr eine Buntglasscheibe am Aussichtsturm auf dem Missionsberg mit Steinen beschädigt. Eine Zeugin hatte den Jungen und die zwei Mädchen beobachtet und Anzeige erstattet. Die drei Tatverdächtigen im Alter von augenscheinlich 15 bis 16 Jahren sollen mit einer schwarzen, einer roten und einer weißen Jacke bekleidet gewesen sein. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und nimmt Hinweise unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

Bad Saulgau

Rad löst sich während der Fahrt

Während der Fahrt hat sich am Dienstag gegen 12.15 Uhr auf der B 32 zwischen Bad Saulgau und Haid ein Vorderreifen an einem Renault gelöst. Das Rad geriet auf die Gegenfahrbahn, kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Lkw und anschließend mit einem weiteren Pkw, der sich hinter dem Renault befunden hatte. Die 20 Jahre alte Fahrerin des Renault blieb glückicherweise unverletzt, durch das gelöste Rad entstand an den beteiligten Fahrzeugen insgesamt ein Sachschaden in Höhe von etwa 11.000 Euro. Die Ursache für das Lösen des Rades ist derzeit unbekannt, das Polizeirevier Bad Saulgau hat Ermittlungen gegen Unbekannt wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen. Von der Staatsanwaltschaft Ravensburg wurde ein Gutachter zur Klärung der Ursache beauftragt.

Bad Saulgau

Alkoholfahrt verhindert

Einer völligen Fehleinschätzung ist ein 31-Jähriger unterlegen, der am Dienstagabend gegen 20.15 Uhr die Polizei verständigt hat. Der Mann beklagte sich darüber, dass ein Freund ihm den Schlüssel seines Rollers weggenommen hat und ihn mit dem Zweirad nicht nach Hause fahren lassen will, obwohl er seiner Meinung nach nüchtern sei. Wie sich vor Ort herausstelle, war der 31-Jährige mitnichten fahrtüchtig, ein Alkoholtest ergab knapp 1 Promille. Die Beamten stellten den Fahrzeugschlüssel bis zum Vorliegen der Fahrtüchtigkeit sicher.

Herbertingen

Verkehrsunfallflucht - Polizei bittet um Hinweise

Im Bereich der Auffahrt von der B 311 auf die B 32 in Fahrtrichtung Mengen hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer im Zeitraum zwischen Freitagmittag und Dienstagmorgen über eine Länge von etwa 30 Meter die Schutzplanke und das Bankett beschädigt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern. Dem aktuellen Ermittlungsstand zufolge könnte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen Sattelzug in der Farbe Rot / Weinrot gehandelt haben. Das Polizeirevier Bad Saulgau bittet etwaige Zeugen oder Mitarbeiter von Kfz-Werkstätten, die Hinweise auf den Verursacher geben können, darum, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Herdwangen - Schönach

Baucontainer aufgebrochen

Unbekannte haben im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag und Dienstagmorgen einen Baucontainer auf einer Baustelle in der Straße "Bergerhof" aufgebrochen. Während auf dem Container nach aktuellem Stand nichts entwendet wurde, entstand durch das gewaltsame Aufbrechen ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Der Polizeiposten Pfullendorf hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter Tel. 07552/2016-0 entgegen.

