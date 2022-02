Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Trunkenheitsfahrt unter Drogeneinfluss und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Zweibrücken (ots)

Zeit: 15.02.2022, 13:50 Uhr

Ort: Zweibrücken, Etzelweg. SV: Ein 37-jähriger Pkw-Fahrer wurde dabei betroffen, wie er unter Drogeneinfluss am öffentlichen Straßenverkehr teilnahm, was anhand deutlicher Symptome festgestellt werden konnte. Da der Mann zwar den Konsum von Marihuana einräumte, einen Drogenvortest allerdings ablehnte, wurde ihm auch ohne das Vorliegen eines Testergebnisses eine Blutprobe entnommen. Dem 37-Jährigen droht im Ordnungswidrigkeitenverfahren eine Geldbuße in Höhe von 500 Euro. Da der Mann überdies nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, wurde auch noch ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. |pizw

