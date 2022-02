Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zwei Unfallfluchten

Pirmasens (ots)

Am Dienstag, zwischen 10:05 Uhr und 10:35 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in Höhe des Anwesens "Am Sommerwald 81" am linken Straßenrand geparkten Opel Mokka. Die Schadenshöhe an der rechten Seite der Heckstoßstange wird auf 1000 Euro geschätzt.

Ebenfalls am Dienstag, gegen 18:20 Uhr, kam es Höhe Berliner Ring 78 im Begegnungsverkehr zu einem Unfall zwischen zwei Pkws, Marke Toyota. Der aus Richtung Bitscher Straße kommende, weiße Toyota, von dem nur ein Teilkennzeichen, wahrscheinlich PS-A, bekannt ist, umfuhr einen ordnungsgemäß geparkten PKW. Hierbei touchierte sein Außenspiegel den Außenspiegel des entgegenkommenden Toyota Avensis. Ohne sich um den verursachten Schaden in Höhe von geschätzten 900 Euro zu kümmern, setzte der Fahrer des weißen Toyota seine Fahrt fort.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

pdps

