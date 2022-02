Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Schulstraße

Hinterweidenthal (ots)

Am Montag, zwischen 12:00 Uhr und 21:00 Uhr, hebelten unbekannte Täter ein Fenster eines Einfamilienhauses in der Schulstraße auf. Die Räumlichkeiten wurden nach Diebesgut durchsucht. Entwendet wurden Schmuck (eine Silber- und eine Goldkette, mehrere Goldringe sowie 500 Euro in 2 Euro-Münzen. Der Gesamtwert des Diebesgutes beträgt circa 900 Euro. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 100 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen

pdps

