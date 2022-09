POL-PDWIL: Diebstahl eines Fernglases aus PKW

Üdersdorf (ots) - In der Zeit vom 31.08.2022, 15:00 Uhr - 01.09.2022, 09:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter ein Mofa, welches auf einem Waldweg an der L46 im Bereich Üdersdorf abgestellt war. Das Mofa stand in einem Waldweg gegenüber der Einfahrt zum Stausee. Zeugen, die Angaben zur Tat oder möglichen Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06592/96260 an die Polizeiinspektion Daun zu wenden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Daun ...

