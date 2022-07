Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebstahl von Grabschmuck

Lauterecken/Einöllen (ots)

Gleich zweimal mussten Angehörige den Diebstahl von Grabschmuck feststellen. In Lauterecken wurde eine Metallstielrose auf dem Friedhof entwendet. Die 40 cm große Rose aus Kupfer mit einer Messinglegierung wurde vermutlich mittels körperlicher Gewalt aus dem Grabstein gerissen und mitgenommen. Der Tatzeitraum dürfte laut der Anzeigenerstatterin zwischen Mittwoch und Freitag liegen. Auf dem Friedhof in Einöllen wurde ein Bronzekreuz entwendet. Das 63 cm hohe Kreuz wurde dazu am Sockel abgesägt. Hier dürfte der Tatzeitraum zwischen dem vergangenen Dienstag und dem Freitag liegen. Den Wert des entwendeten Grabschmuckes schätzt die Polizei auf 2.500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 06382-9110 entgegen. |pilek

