Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, L580/ Unfallbeteiligter gesucht

Coesfeld (ots)

Nach einem Unfall auf der L580 am Montag (02.05.22) sucht die Polizei einen Beteiligten. Gegen 17.20 Uhr fuhr ein 52-jähriger Dülmener aus Rorup kommend in seinem grauen Opel Zafira in Richtung Dülmen.

In einer langgezogenen Linkskurve näherte sich im Gegenverkehr ein unbekannter Transporter mit Anhänger. Als das Gespann am Auto vorbeifuhr, schleuderte ein größerer Gegenstand (vermutlich Pflasterstein) von der Ladefläche des Anhängers auf das Auto. Dieser verursachte Schäden am linken Außenspiegel und am hinteren Dreiecksfenster. Der Verursacher fuhr weiter. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell