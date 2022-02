Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 15-Jährige von Auto angefahren

Lindar (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Mittwochmorgen (23. Februar) auf der Montanusstraße eine Jugendliche aus Lindlar angefahren. Das 15-jährige Mädchen zog sich leichte Verletzungen zu. Der etwa 50 Jahre alte Fahrer des weißen Pkw fuhr um 6.50 Uhr auf der Montanusstraße in Richtung Kaiserau. Dabei touchierte er die 15-Jährige, die in diesem Moment die Straße an einer Querungshilfe auf Höhe der Bushaltestelle "Im Kuhlbach" überquerte und daraufhin stürzte. Zwar erkundigte sich der Fahrer noch nach dem Gesundheitszustand des Mädchens, setzte dann jedoch seine Fahrt fort. Die 15-Jährige kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

