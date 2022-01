Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Arbeitsunfall

Lahr (ots)

Ein Arbeitsunfall in einem Lahrer Betrieb sorgte am Donnerstag für einen Einsatz von Polizei und Rettungsdienst. Gegen 23:30 Uhr befreite ein 30-jähriger Mann die Scheibe eines Fahrzeuges vom Eis. Aus derzeit noch nicht geklärter Ursache setzte sich das Gefährt in Bewegung und der Mitarbeiter wurde zwischen dem Fahrzeug und einem Container eingeklemmt. Der Verletzte konnte schnell von heraneilenden Zeugen befreit werden. Nach der Erstversorgung durch Rettungskräfte vor Ort wurde er in eine nahegelegene Klinik gebracht. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen den Ermittlern bislang nicht vor.

/mw

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell