Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Wohnungseinbruch, Hinweise erbeten

Rastatt (ots)

Ein mutmaßlicher Einbrecher gelangte am Donnerstag in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 19:10 Uhr in ein Wohnhaus in der Michael-Ludwig-Rohrer-Straße. Der bislang Unbekannte verschaffte sich offenbar über die Terrassentür gewaltsam Zutritt. Im Inneren öffnete er sämtliche Schubladen und flüchtete im Anschluss mit dem erbeuteten Schmuck. Der entstandene Sachschaden geht in die Tausende, der Wert des Diebesguts ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt bitten Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer: 07222 761-0 zu melden.

