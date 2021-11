Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch ins Pedelec-Lager

Neuenrade (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Donnerstag in eine Lagerhalle an der Bonemühle eingebrochen. Sie schnitten ein Loch in die Außenwand und entwendeten eine größere Anzahl an Pedelecs sowie Zubehörteile. Eine Zeugin entdeckte am nächsten Morgen diverse leere Kartonagen an der Lagerhalle. Es ist davon auszugehen, dass mehrere Täter mit einem größeren Fahrzeug angerückt sein müssen. Die Polizei in Werdohl bittet um Hinweise unter Telefon 02392/9399-0. (cris)

