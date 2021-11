Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Bank-Bildschrim zerstört/ Reifen zerstochen

Plettenberg (ots)

Am Donnerstag um 20.30 Uhr beschädigte ein Unbekannter einen Terminalbildschirm einer Bank an der Grünestraße. Die Bank erstattete Anzeige. Videoaufnahmen der Tat wurden gesichert.

In der Nacht zum Donnerstag wurden an drei Fahrzeugen Reifen zerstochen: Unbekannte rammten auf einem Hinterhof eines Mehrfamilienhauses an der Seylitzstraße einen spitzen Gegenstand in zwei Reifen eines VW Polo und einen Reifen eines VW Transporters. An der Straße Unterm Saley wurden in der Nacht zwischen 18 und und 4.50 Uhr drei Reifen eines schwarzen Seat Exeo zerstochen. die Polizei bittet um Hinweise unter Teleofn 9199-0. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell