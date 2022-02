Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Jungen angefahren und geflüchtet

Waldbröl (ots)

Bei einem Unfall am Dienstag (22. Februar) auf der Turnerstraße ist ein 8-jähriger Junge leicht verletzt worden. Der 8-Jährige aus Waldbröl überquerte um 7.30 Uhr die Turnerstraße in Richtung Karl-Conrad-Weg. Zeitgleich fuhr ein etwa 40 bis 50 Jahre alter Mann mit einem grau/silbernen Wagen auf der Turnerstraße in Richtung Waldstraße. Dabei touchierte der Autofahrer den Jungen. Als ein Zeuge den zunächst haltenden Fahrer des grau/silbernen Wagens ansprach, kam es zum Streit, woraufhin der Autofahrer davon fuhr. Der Junge kam vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus; er hatte sich leichte Verletzungen zugezogen. Das abgelesene Kennzeichen des flüchtigen Pkw beginnt mit GM-BY. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

