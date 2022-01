Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Schmierereien in der Brüderstraße

Soest (ots)

Nach Hinweisen auf Farbschmierereien auf der Glasscheibe eines Modegeschäftes in der Brüderstraße konnte die Polizei im Rahmen der eingeleiteten Fahndung am Dienstagabend (25. Januar 2022) einen 38-jährigen Tatverdächtigen auf einem Parkplatz am Kohlbrink antreffen. Im Rahmen seiner Durchsuchung fanden die Beamten bei dem augenscheinlich alkoholisierten Mann mehrere Edding-Stifte. Dieser gab auch unumwunden zu, dass er an dem Modegeschäft damit rumgeschmiert hatte. Die Farben ließen sich jedoch mit einfachen Mitteln wieder entfernen. Am nächsten Tag wurden noch Schmierereien an vier weiteren Geschäften vorgefunden, deren Entfernung mit erheblichem Aufwand verbunden sein dürfte. Die Polizei bittet Zeugen, die am Dienstag, zwischen 19.00 Uhr und 20.45 Uhr hierzu Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

