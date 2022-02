Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Glatte Straßen sorgten für zahlreiche Verkehrsunfälle

Oberbergischer Kreis (ots)

Glatte Straßen haben am Mittwochmorgen (23. Februar) für einige Unfälle auf Oberbergs Straßen gesorgt. 20 Verkehrsunfälle mit vier Leichtverletzten hat die Polizei zwischen 6.30 und 10.30 Uhr registriert. Die meisten Unfälle ereigneten sich in Wipperfürth (4), gefolgt von Radevormwald, Reichshof und Lindlar mit jeweils drei Unfällen. In Bergneustadt zog sich eine 45-jährige Radfahrerin leichte Verletzungen zu, als sie um 6.40 Uhr mit ihrem Pedelec im Kreisverkehr an der Talstraße/Markstraße stürzte. Sie kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Die glatten Straßenverhältnisse führten auch zum Sturz einer 27-jährigen Motorrollerfahrerin aus Gummersbach. Sie war um 7 Uhr auf der Lebrechtstraße in Richtung Kaiserstraße unterwegs. Hinter der Einmündung zur Winterbeckestraße kam die Fahrerin ins Rutschen und stürzte. Sie musste mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Linienbus ist es gegen 7:25 Uhr auf der Schwarzenbachstraße in Lindlar gekommen. Eine 32-Jährige aus Kürten fuhr auf der Schwarzenbachstraße in Richtung Königsberger Straße, als sie in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihren Wagen verlor, in den Gegenverkehr geriet und mit einem Linienbus zusammen stieß. Danach kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem abgestellten Pkw. Bei der Kollision verletzten sich die 32-Jährige als auch die 60-Jährige Busfahrerin leicht. Sie kamen in ein Krankenhaus. Die circa 20 Fahrgäste des Linienbusses blieben unverletzt. Die Straße war bis zur Bergung des Pkw gesperrt. An dem Linienbus entstand kein Sachschaden. Der Bus konnte mit einem Ersatzfahrer die Fahrt fortsetzen.

