Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln; B525/ L580; 1 leichtverletzte Person bei Verkehrsunfall

Coesfeld (ots)

Am heutigen Montag, 02.05.2022, gegen 16:00 Uhr, befuhr ein 71-jähriger Dülmener, mit seinem Pkw, den Zubringer der B525, aus Richtung Coesfeld kommend, zur L580. Er beabsichtigte am Ende des Zubringers nach links in die Landstraße, in Fahrtrichtung Rorup, einzubiegen. Zur gleichen Zeit befuhr ein 57-jähriger Billerbecker, mit seinem Pkw, die L580 aus Richtung Rorup kommend, in Fahrtrichtung Billerbeck. Beim Einbiegevorgang des Dülmeners in die Landstraße, übersah er den von links kommenden bevorrechtigten Pkw des Billerbeckers. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Der Billerbecker wurde hierdurch leicht verletzt und in einem Krankenhaus ambulant behandelt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde sowohl der Zubringer, als auch die L580 im Einmündungsbereich voll gesperrt.

