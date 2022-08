Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Brände halten Einsatzkräfte in Atem - keine Verletzten - geringe Sachschäden

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 04.08.2022, haben zwei Brände kurz nacheinander die Einsatzkräfte in Lörrach in Atem gehalten. Zunächst war kurz vor 12:00 Uhr ein Feuer auf den Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Ernst-Schultz-Straße ausgebrochen. Dort hatte sich gelagerte Unrat aus unbekannter Ursache entzündet. Die Feuerwehr brachte das Feuer schnell unter Kontrolle. Die Bewohnerin wurde vorsorglich vom Rettungsdienst untersucht. Sie war unverletzt. Am Gebäude entstand, außer leichten Rußantragungen an der Wand, kein Sachschaden. Die Wohnung blieb bewohnbar. Die Feuerwehren aus Lörrach und Weil am Rhein waren mit insgesamt fünf Fahrzeugen im Einsatz. Kurz vor 13:00 Uhr erfolgte die zweite Alarmierung nach Lörrach-Brombach. Dort brannte ein kleiner alter Holzverschlag mit diversen Unrat und Abfall, der sich an einem Gebäude an der Lörracher Straße befindet. Ein aufmerksamer Bürger wurde darauf aufmerksam, sammelte Feuerlöscher aus der Nachbarschaft zusammen und konnte so den Brand beinahe vollständig löschen, bis die Feuerwehr eintraf. Personen wurde keine verletzt. Durch die starke Rauchentwicklung wurden die zwei unmittelbar anliegenden Gebäude stark verraucht und Teile der Außenfassaden beschädigt. Die Schadenshöhe dürfte im niedrigen fünfstelligen Bereich liegen. Während den Löscharbeiten war die Lörracher Straße komplett gesperrt. Hinweise auf das Vorliegen eines Brandstiftungdeliktes gibt es in beiden Fällen nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell