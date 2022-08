Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Mitfahrendes Kind wird bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 04.08.2022, gegen 12:30 Uhr, ist ein mitfahrendes 4-jähriges Kind bei einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos in Lörrach leicht verletzt worden. An der Kreuzung Brühl-/Zeppelin-/Schillerstraße hatte eine 53-jährige Autofahrerin die Vorfahrt eines 35-jährigen Mannes nicht beachtet. Der Ford der Frau und der Mini des Mannes kollidierten. Während die Fahrenden unversehrt blieben, verletzte sich im Mini der kleine Junge leicht. Er kam zur Beobachtung in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt bei insgesamt ca. 7000 Euro.

