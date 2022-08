Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Unfallflucht auf den Parkflächen am Sulzerring - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 04.08.2022, zwischen 08:30 Uhr und 12:15 Uhr, ist ein geparkter Mercedes-Benz A-Klasse auf den Parkflächen am Sulzerring in WT-Tiengen beschädigt worden. Der Mercedes stand dort entlang der Straße. Ein unbekanntes Fahrzeug touchierte die linke Seite des Mercedes vermutlich beim Einparken. Am Mercedes wurde ein Sachschaden von rund 1000 Euro verursacht. Da der dortige Bereich stark frequentiert ist, hofft das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751 8316-0) auf Zeugenhinweise!

