Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Fahrradfahrerin leicht verletzt

Freiburg (ots)

Mit ihrem Fahrrad befuhr am Donnerstag, 04.08.2022, gegen 07.50 Uhr, eine 74 Jahre alte Frau den Fahrradweg von Wyhlen kommend in Fahrtrichtung Grenzach und beabsichtigte, die Straße "Im Gleusen" zu überqueren. Beim Überqueren der Straße übersah sie einen herannahenden VW Polo. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich die 74-jährige leicht verletzte. Sie wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Die 46-jährige Polofahrerin blieb unverletzt. An ihrem Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 500 Euro, am Fahrrad 1000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell