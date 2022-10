Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wohnungseinbrüche - Zeugen gesucht

Stuttgart-Steinhaldenfeld und Wangen (ots)

Bei zwei Einbrüchen am Freitag (21.10.2022) gelangten bislang unbekannte Täter jeweils über die Balkontüre in die Tatobjekte. In der Straße Im Feldle wurde die Balkontüre eines Einfamilienhauses im Zeitraum von 16.00 bis 21.45 Uhr aufgehebelt und in der Folge die Räumlichkeiten durchwühlt. In der Geislinger Straße kletterte der oder die Täter zwischen 18.45 und 22.00 Uhr auf den Balkon einer Wohnung im Hochparterre eines Mehrfamilienhauses. Die Balkontüre wurde ebenfalls aufgehebelt und Räume und Mobiliar durchsucht. In beiden Fällen erbeuteten die unbekannten Täter Schmuck und Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro. Zeugen, die im Zusammenhang mit den Einbrüchen verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen.

