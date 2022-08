POL-HS: Stromkabel und Kraftstoff von Baustelle entwendet

Übach-Palenberg-Marienberg (ots) - Ein schwarzer Motorroller der Marke Peugeot Speedfight wurde zwischen 16 Uhr am Sonntag (14. August) und 19.30 Uhr am Montag (15. August) entwendet. Das Gefährt war mit Versicherungskennzeichen versehen und stand an der Schulstraße. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

