Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Krauchenwies

Streitigkeiten eskalieren

Private Streitigkeiten zwischen einem 29- und einem 49-Jährigen sind am Montagabend im Laizer Weg eskaliert. Nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung überschüttete nach aktuellem Ermittlungsstand der 29-Jährige den Älteren mit einem brennbaren Verdünnungsmittel und drohte damit, diesen anzuzünden. Die verständigten Beamten des Polizeireviers Sigmaringen nahmen den Tatverdächtigen vor Ort fest und verbrachten ihn in eine Gewahrsamszelle. Er wird sich nun strafrechtlich verantworten müssen.

Mengen

Mann klaut Schokoriegel aus Wohnhaus

Einen ordentlichen Schrecken dürfte ein Hausbesitzer bekommen haben, als er am Dienstagmorgen gegen 4.45 Uhr nach Hause kam und einen Dieb auf frischer Tat ertappt hat. Nach dem Öffnen der Eingangstüre im Handäckerweg entdeckte der Mann den Fremden im Hausflur, woraufhin der Unbekannte umgehend nach draußen flüchtete. Der Bewohner nahm die Verfolgung auf, konnte den Mann kurzzeitig festhalten und nach Diebesgut abtasten. Zum Vorschein kam ein Schokoriegel, den der Täter aus der Küche entwendet hatte. Weitere Wertsachen blieben offenbar unberührt, eigenen Angaben zufolge habe der Mann lediglich seinen Hunger stillen wollen. Als der Hausbesitzer die Polizei verständigte, riss sich der Unbekannte los und flüchtete. Wie sich herausstelle, hatte er sich offensichtlich über eine unverschlossene Kellertüre Zugang zum Gebäude verschafft. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise auf den Unbekannten unter Tel. 07581/482-0 entgegen. Der Täter wird als etwa 180cm groß und schlank beschrieben. Er hatte dunkle kurze Haare und war mit einem dunklen Pullover mit roter Aufschrift sowie einer dunklen Cargo-Shorts bekleidet.

Inzigkofen

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Montag gegen 8.45 Uhr in der Hauptstraße ereignet hat. Die 26-jährige Fahrerin eines Seat hatte offensichtlich zu spät bemerkt, dass der vorausfahrende Lenker eines Mercedes an einem Fußgängerüberweg anhalten musste und fuhr in der Folge auf den Kleinbus auf. Alle Unfallbeteiligten blieben glücklicherweise unverletzt.

Pfullendorf

Tankautomat aufgebrochen

Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Samstag einen Tankautomaten an einer Tankstelle in der Bodenseestraße gewaltsam aufgebrochen. Die Täter richteten einen Sachschaden in Höhe von etwa 6.500 Euro an und entwendeten die Geldkassette. Der Polizeiposten Pfullendorf hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise etwaiger Zeugen unter Tel. 07552/2016-0 entgegen.

Pfullendorf

Versuchter Einbruch in Baucontainer

Einen Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro haben Unbekannte beim Versuch, einen Baucontainer in einem Baugebiet in der Straße "Obere Bussen" aufzubrechen, angerichtet. Die Täter machten sich im Zeitraum zwischen Freitag und Montag mit Werkzeug an dem Container zu schaffen, blieben jedoch ohne Erfolg. Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt wegen des versuchten Einbruchs und nimmt Hinweise unter Tel. 07552/2016-0 entgegen.

Sigmaringen

Wasser dringt aus Wohnung

Eine geplatzte Muffe an einem Warmwasseranschluss in einer Wohnung rief am heutigen Dienstagmorgen gegen 7 Uhr die Feuerwehr und die Polizei auf den Plan. Ein Passant hatte bemerkt, wie aus einer Wohnung im ersten Obergeschoss Wasser durch die bodentiefen Fenster nach außen drang und verständigte den Notruf. Wie sich beim Betreten der Wohnung herausstellte, stand in der gesamten Wohnung wenige Zentimeter hoch das Wasser, welches aus dem Wasserverteiler in der Wohnung gedrungen war. Nachdem der Hauptwasserhahn abgestellt war, wurde das Wasser von der Feuerwehr abgesaugt. Der insgesamt entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht genauer beziffert werden, dürfte sich jedoch auf einen fünfstelligen Euro-Betrag belaufen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell