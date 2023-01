BPOL NRW: 17-Jähriger mit Drogen leistet Widerstand gegen Bundespolizisten

Gevelsberg - Hagen (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag (14. Januar) soll ein Unbekannter einen jungen Mann nach dem Verlassen eines Zuges am Bahnhof Gevelsberg-Knapp körperlich angegangen haben. Die Bundespolizei sucht jetzt nach Zeugen. Gegen 1:30 Uhr soll der 20-Jährige aus der S8 (in Richtung Hagen) am Bahnhof Gevelsberg-Knapp gestiegen sein, als ihm ein ...

mehr