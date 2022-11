Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.11.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Zeugen einer Unfallflucht sucht das Polizeirevier Neckarsulm. Beim Fahrtstreifenwechsel streifte ein unbekanntes Fahrzeug mit Anhänger am Montagnachmittag in Heilbronn einen BMW. Der unbekannte Fahrer oder die Fahrerin war gegen 15.30 Uhr auf der B27 in Richtung Neckarsulm unterwegs, als er oder sie kurz nach dem Ortsende Heilbronn vom rechten auf den linken Fahrtstreifen wechselte. Dabei übersah der oder die Unbekannte den auf der linken Spur fahrenden BMW 520d eines 28-Jährigen. Der Mann bleibt nun auf einem Schaden von 1.000 Euro sitzen, sollte der Verursacher oder die Verursacherin nicht gefunden werden. Hinweise auf den oder die Unbekannte werden unter der Telefonnummer 07132 93710 entgegengenommen.

Möckmühl: Fahrt unter Alkoholeinfluss endet in Hecke

Eine Hecke durchbrach ein 31-Jähriger am Montagabend mit seinem Ford bei Möckmühl. Der Mann war wohl unter Alkoholeinfluss auf der Lampoldshäuser Straße von einem Logistikzentrum unterwegs in Richtung Möckmühl, als er gegen 21 Uhr in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und nach links von der Fahrbahn abkam. Der PKW durchbrach eine Hecke und kam dort zum Stillstand. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Anzeichen auf Alkoholeinfluss bei dem Ford-Fahrer fest. Ein Alkoholtest zeigte einen Wert von über einem Promille. Der 31-Jährige musste die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben. Einen Führerschein konnte der Ford-Fahrer nicht abgeben, da er keinen besaß. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens ist bislang unbekannt. Der 31-Jährige muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Bad Friedrichshall: Auto verkratzt - Wer hat's gesehen?

Vermutlich ein LKW oder Sattelzug beschädigte am Wochenende einen geparkten BMW in Heilbronn. Zwischen 20 Uhr am Samstag und 18 Uhr am Sonntag streifte der oder die Unbekannte mit ihrem Fahrzeug den in der Austraße abgestellten BMW X6 eines 52-Jährigen und fuhr davon, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

Massenbachhausen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Einen Schaden von 9.000 Euro hinterließ eine unbekannte Person am vergangenen Mittwoch, den 02. November in Massenbachhausen. Vermutlich beim Rangieren kollidierte der oder die Unbekannte zwischen 16 Uhr und 18 Uhr mit seinem oder ihrem Fahrzeug mit einem in der Fuchslochstraße abgestellten VW Multivan. Anstatt sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher oder die Verursacherin einfach davon. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten oder Hinweise auf die unbekannte Person oder ihr Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07133 2090 beim Polizeirevier Lauffen zu melden.

Brackenheim: Geparktes Auto gestreift und geflüchtet - Zeugen gesucht

Vermutlich beim Vorbeifahren streifte eine unbekannte Person am Sonntagabend den Opel eines 57-Jährigen in Brackenheim. Zwischen 17.30 Uhr und 18 Uhr kollidierte der oder die Unbekannte im Lussweg mit dem Opel Insignia. Anstatt anzuhalten oder die Polizei zu rufen, fuhr der Verursacher oder die Verursacherin einfach weiter. Wer konnte den Unfall beobachten oder kann Angaben zu dem unbekannten Fahrer oder der Fahrerin machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Lauffen unter der Telefonnummer 07133 2090 entgegen.

Heilbronn: Diebe auf Baustelle unterwegs - Zeugen gesucht

Auf der Baustelle eines Krankenhauses in Heilbronn entwendeten Unbekannte in der Nacht auf Montag akkubetriebene Werkzeuge aus zwei Kisten. Im Rohbau in der Neckargartacher Straße hebelten die Täter zwischen 13 Uhr am Sonntag und 7 Uhr am Montag zwei Kisten auf und entwendeten den Inhalt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben? Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen, Telefonnummer 07131 204060, zu melden.

Lauffen: Zeugen nach Farbschmiererei gesucht

Mit schwarzer Farbe beschmierten Unbekannte am vergangenen Wochenende mehrere Wände in einem Parkhaus in Lauffen. Auf bislang unbekannte Weise gelangten die Täter zwischen 14 Uhr am Samstag und 4 Uhr am Montagmorgen in das abgeschlossene Parkhaus in der Straße im Brühl. Die Unbekannten hinterließen großflächige Schmierereien an den Wänden. Zeugen, die die Tat beobachten konnten oder etwas Verdächtiges gesehen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Lauffen, Telefonnummer 07133 2090, zu melden

Neckarsulm: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Bereits am Dienstag, den 25. Oktober, beschädigte eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug einen geparkten Mercedes in Neckarsulm. Vermutlich beim Rangieren oder Vorbeifahren kollidierte der oder die Unbekannte zwischen 16.50 Uhr und 18 Uhr mit seinem oder ihrem Fahrzeug mit dem, auf einem Apothekenparkplatz in der Breslauer Straße, abgestellten PKW. Anstatt sich um den Unfall zu kümmern, fuhr der Verursacher oder die Verursacherin einfach davon. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

Bad Wimpfen: Schule mit Eiern beworfen und beschmiert

Mit Eiern bewarfen Unbekannte zwischen Montag, den 31.Oktober, und Mittwoch, den 2. November, ein Schulgebäude in Bad Wimpfen. Fenster und Fassade wurden sowohl von der Fronhäuserstraße, als auch von der Seite des Schulhofs beworfen. Weiter beschmierten die Täter die Waschbetonverkleidung der Schule mit Farbe. Der Polizeiposten Bad Wimpfen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die die Tat beobachten konnten oder etwas Verdächtiges gesehen haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07063 93340 entgegengenommen.

