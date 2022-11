Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.11.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Untergruppenbach: Unter Alkoholeinfluss am Steuer gegen geparktes Auto gefahren

Wohl ohne das Wissen des Halters war ein 19-Jähriger am Sonntagmorgen mit dessen BMW in Untergruppenbach unterwegs. In der Oberheinrieter Straße kollidierte der BMW-Lenker gegen 6.30 Uhr mit einem geparkten Dodge Avenger eines 26-Jährigen. Anstatt an der Unfallstelle zu warten, fuhr der junge Mann den BMW an die Halteranschrift und stellte das Auto ab. An der Unfallstelle lag jedoch das Kennzeichen des BMWs. Als eine Streife den Halter aufsuchte, gab sich der 19-Jährige als Fahrer zu erkennen. Da die Beamten Anzeichen auf Alkoholeinfluss bei dem jungen Mann feststellten, führten diese einen Alkoholtest durch. Der Test zeigte einen Wert von 0,74 Promille, weshalb der BMW-Fahrer die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben musste. Der Sachschaden bei dem Unfall beläuft sich auf etwa 16.000 Euro. Der 19-Jährige muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Eberstadt: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Einen Schaden von etwa 2.000 Euro verursachte eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug im Zeitraum zwischen Freitag und Samstag in Eberstadt. Zwischen 13.30 Uhr am Freitag und 9.30 Uhr am Samstag war der Ford C-Max einer 47-Jährigen in der Neuenstädter Straße geparkt. In diesem Zeitraum streifte der oder die Unbekannte den PKW und fuhr einfach davon, anstatt an der Unfallstelle zu warten oder die Polizei zu rufen. Wer den Unfall gesehen hat oder Hinweise auf das unbekannte Fahrzeug, den Fahrer oder die Fahrerin geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Weinsberg, Telefon 07134 9920, zu melden.

Heilbronn: Unfallflucht - Wer hat's gesehen?

Vermutlich ein LKW oder Sattelzug beschädigte am Wochenende einen geparkten BMW in Heilbronn. Zwischen 20 Uhr am Samstag und 18 Uhr am Sonntag streifte der oder die Unbekannte mit ihrem Fahrzeug den in der Austraße abgestellten BMW X6 eines 52-Jährigen und fuhr davon, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

Bad Friedrichshall: Drei Leichtverletzte und 25.000 Euro Sachschaden bei Unfall

Am Samstagnachmittag kollidierten in Bad Friedrichshall ein Audi A5 und ein VW Golf. Der 26-jährige Fahrer des Audis war gegen 15.45 Uhr von der Kochendorfer Straße auf die L1096 aufgefahren und kollidierte dort mit dem bevorrechtigten VW Golf einer 57-Jährigen. Vermutlich weil die Ampelanlage nicht in Betrieb war, hatte der Audi-Fahrer seine Wartepflicht durch die Verkehrsschilder nicht erkannt. Bei der Kollision wurden beide Fahrer und eine 20-jährige Beifahrerin des Audis leicht verletzt. Sie wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 25.000 Euro. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die Straße gesperrt werden.

Oedheim: Unter Alkoholeinfluss unterwegs - Unfall in Kreisverkehr

Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung übersah ein 41-Jähriger am Freitagabend einen Audi in einem Kreisverkehr bei Oedheim. Der Mann war gegen 22.30 Uhr mit seinem VW auf der L1088 von Oedheim in Richtung Neuenstadt unterwegs, als er in einen Kreisverkehr einfuhr. Hier erfasste der VW einen bereits im Kreisverkehr befindlichen Audi A3 eines 21-Jährigen. Beide Fahrzeugführer wurden verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 41-Jährige musste im Krankenhaus auch eine Blutprobe abgeben. Bei ihm hatten die Beamten Anzeichen auf Alkoholeinfluss festgestellt. Ein Alkoholtest ergab über zwei Promille. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Unfallstelle war für die Dauer der Bergungsarbeiten und zur Unfallaufnahme gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere 10.000 Euro geschätzt. Der VW-Fahrer muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Heilbronn: Autorennen gefahren - Führerschein weg

Ein mutmaßliches Autorennen lieferten sich ein 18-Jähriger und ein 19-Jähriger am Sonntagabend auf der Allee in Heilbronn. Gegen 21.30 Uhr beschleunigten beide ihre Fahrzeuge auf der zweispurigen Fahrbahn und überholten sich dabei gegenseitig. Eine Streife, die das Rennen beobachtet hatte, konnte beide Autofahrer anhalten. Der Führerschein des 19-Jährigen und die Handys der Fahrer wurden beschlagnahmt. Beide müssen nun mit einer Anzeige rechnen.

Eppingen: Einbrecher scheitern an Fenster und Tür - Zeugen gesucht

An mehreren Fenstern und einer Tür versuchten sich Einbrecher in der Nacht auf Sonntag in Eppingen-Elsenz. Die Unbekannten versuchten zwischen 18 Uhr am Samstag und 9.15 Uhr am Sonntag in ein Einfamilienhaus in der Seewaldstraße zu gelangen. Zunächst probierten die Täter sich an einem vergitterten Fenster und einer Kellertür aus Metall, bevor sie ein weiteres Fenster aufhebelten. Dabei wurde das Fensterglas zerbrochen. Wer hat etwas Verdächtiges gesehen oder bemerkt? Hinweise nimmt das Polizeirevier Eppingen unter der Telefonnummer 07262 60950 entgegen.

Heilbronn: Polizisten angegriffen und beleidigt

Im Polizeigewahrsam endete die Nacht auf Sonntag für einen 31-Jährigen in Heilbronn-Böckingen. Nachdem der Mann gegen 22.45 Uhr ein Auto auf einem Tankstellengelände in der Wilhelm-Leuschner-Straße mit einer Getränkedose beworfen hatte und wohl mit dem Fahrer des Autos eine Auseinandersetzung suchte, griff der Mann die hinzugerufenen Polizisten an und beleidigte diese. Der 31-Jährige zeigte sich aggressiv und beleidigte die Streife. Aufgrund des Verhaltens nahmen die Beamten den augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stehenden Mann in Gewahrsam und legten ihm Handschellen an. Bei der Verbringung in eine Gewahrsamszelle attackierte der Mann die Beamten indem er nach ihnen trat und versuchte Ihnen eine "Kopfnuss" zu geben. Bei den Angriffen wurde kein Polizist verletzt. Der Mann muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Heilbronn: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Einen Schaden an ihrem Audi entdeckte eine 47-Jährige am Dienstag, den 1. November, in Heilbronn. Zwischen 23 Uhr am Montag und 5.15 Uhr am Dienstag hatte die Frau ihr Auto auf dem Parkplatz vor einer Diskothek in der Viehweide geparkt. In diesem Zeitraum beschädigte eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug den Audi A4 der Frau und fuhr davon, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Sollte der Verursacher oder die Verursacherin nicht gefunden werden, bleibt die Audi-Fahrerin auf einem Schaden von mehreren tausend Euro sitzen. Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 204060 zu melden.

Kirchardt: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Unter anderem Bargeld, Alkohol und Elektrogeräte entwendeten Unbekannte am vergangenen Wochenende aus einem Haus in Kirchardt. Zwischen 8 Uhr am Freitag und 21.30 Uhr am Sonntag brachen die Täter in ein Gebäude in der Straße "Auf der Lug" ein. Vermutlich über ein Fenster gelangten die Einbrecher in das Innere des Einfamilienhauses und durchsuchten dieses. Dabei entwendeten die Unbekannten unter anderem Bargeld, einiIPad, sowie mehrere Weinflaschen. Zeugen, die in dem genannten Zeitraum etwas Verdächtiges gesehen haben oder die Tat beobachten konnten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eppingen zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07262 60950 entgegengenommen.

A6/Erlenbach: Ein Leichtverletzter und 28.000 Euro Sachschaden bei Unfall

Vermutlich weil er zu schnell war, verlor ein 30-Jähriger am Samstagmorgen auf der Autobahn 6 bei Erlenbach die Kontrolle über seinen Mercedes Bus und kollidierte mit einem LKW. Der Mann war mit seinem Mercedes Vito auf der A6 in Richtung Mannheim unterwegs, als er zwischen dem Autobahnkreuz Weinsberg und der Anschlussstelle Heilbronn/Neckarsulm zunächst mit der Betonleitwand kollidierte und dann gegen den LKW eines 42-Jährigen prallte. Durch die Kollision wurde der 30-Jährige leicht verletzt. Er kam zu weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Sein Vito war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 28.000 Euro.

A81/ Weinsberg: Auf linkem Fahrtstreifen angehalten - Auffahrunfall mit über 60.000 Euro

Ein Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen und 60.000 Euro Sachschaden ereignete sich am Freitagabend auf der Autobahn 81 in Richtung Würzburg bei Weinsberg. Zwischen den Anschlussstellen Heilbronn-Unterguppenbach und Weinsberg/Ellhofen kollidierten gegen 21 Uhr ein Daimler Vito, ein Daimler CLS, ein BMW X5 und ein Ford-Transit. Der 59-jährige Fahrer des Vito wechselte vom linken auf den mittleren Fahrtstreifen. Dabei übersah er wohl den auf dem mittleren Fahrtstreifen überholenden BMW eines 24-Jährigen. Der BMW-Fahrer meinte eine Kollision der Fahrzeuge bemerkt zu haben, weshalb er sich auf der linken Spur vor den Vito setzte und diesen bis zum Stillstand abbremste. Beide Fahrer stiegen aus und konnten keine Kollision feststellen. Der auf dem linken Fahrtstreifen fahrende 23-Jährige Fahrer des CLS erkannte die stehenden Fahrzeug und konnte rechtzeitig anhalten. Der dahinterfahrende 38-jährige Lenker des BMW X5 erkannte die stehenden Fahrzeuge wohl zu spät und fuhr auf den CLS auf, welcher wiederum auf den Vito geschoben wurde. Der 27-Jährige Fahrer des Ford Transit bemerkte den Unfall auf der linken Spur vermutlich ebenfalls zu spät und fuhr auf den BMW X5 auf. Der CLS, X5 und Ford Transit waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der BMW X5 wurde obendrein entstempelt, da dieser nicht versichert war. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

