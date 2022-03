POL-DN: Zwei Festnahmen nach Einbruch

Linnich (ots) - Unbekannte brachen am vergangenen Wochenende in eine Kita ein. Die Kita am Bendenweg war am Freitag, gegen 17:00 Uhr, durch die 50-jährige Leiterin der Kita verschlossen worden. Am Montagmorgen, gegen 07:15 Uhr, stellte sie dann fest, dass alle Räumlichkeiten der Einrichtung durchwühlt worden waren. Die Einbrecher hatten ein Fenster im rückwärtigen Bereich des Gebäudes aufgehebelt und sich so gewaltsam Zutritt zu den Innenräumen verschafft. Nach ...

mehr