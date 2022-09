Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Stichflamme aus Topf löst größeren Einsatz aus

Freiburg (ots)

Eine Stichflamme aus einem Topf hat in der Nacht zum Samstag, 17.09.2022, den Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in Bad Säckingen ausgelöst. Kurz nach 01:00 Uhr waren Flammen aus einer Wohnung in der Innenstadt gemeldet worden. Die Rettungskräfte, insbesondere die Feuerwehr, rückten mit einem Großaufgebot an. Bis zu deren Eintreffen war es aber bereits dem Wohnungsinhaber gelungen, das Feuer zu löschen. Der 43-jährige hatte einen Topf mit Öl erhitzt und diesen vergessen. Das heiße Öl verursachte eine Stichflamme. Vorbeigehende Passanten hatte diese gesehen und den Notruf abgesetzt. Durch das Feuer wurde die Dunstabzugshaube beschädigt und die Küche durch Rußantragungen verunreinigt. Verletzt wurde niemand.

