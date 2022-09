Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf: Auto überschlägt sich - Fahrer schwer verletzt

Freiburg (ots)

Ein 19-jähriger Fahrer hat sich am Samstag, 17.09.2022, gegen 18:00 Uhr, schwer verletzt, als sich sein Auto auf der L 170 zwischen Bonndorf-Ebnet und Grafenhausen-Rothaus mehrfach überschlagen hatte. Der junge Mann dürfte mit einer nicht angepassten Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein, so dass sein Pkw nach links von der Straße abkam. Dieser touchierte mehrere Bäume und überschlug sich. Auf der Fahrerseite liegend kam er Wagen zum Stillstand. Der Fahrer konnte sich selbst befreien. Er kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. An seinem Auto entstand Totalschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr Bonndorf im Einsatz.

