POL-ME: Polizei nimmt Katalysatoren-Dieb fest - Heiligenhaus - 2204041

Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte die Polizei am frühen Sonntagmorgen (10. April 2022) in Heiligenhaus einen Katalysatoren-Dieb auf frischer Tat festnehmen.

Das war nach ersten Erkenntnissen geschehen:

Gegen 2.45 Uhr wählte ein aufmerksamer Zeuge den Notruf, weil er eine Person auf dem Gelände eines Autohauses an der Hauptstraße in Heiligenhaus beobachtet und ungewöhnliche Geräusche gehört hatte. Die alarmierten Beamtinnen und Beamten waren schnell vor Ort und umstellten das Gelände. Im Rahmen der anschließenden Durchsuchung entdeckten sie einen 28-jährigen Düsseldorfer, der sich in einem Gebüsch versteckte und auf Sägeblättern lag. Der Mann ließ sich widerstandslos festnehmen. Auf dem Gelände des Autohauses stellte die Polizei ein Auto fest, welches mit einem Wagenheber angehoben wurde. Bei einem weiteren Fahrzeug war der Katalysator bereits ausgebaut. Den ausgebauten Katalysator sowie eine elektrische Säge konnten ebenfalls auf dem Gelände gefunden werden.

Im Rahmen der ersten Ermittlungen vor Ort ergaben sich Hinweise auf einen zweiten Tatverdächtigen. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief leider nicht erfolgreich. Der 28-jährige Düsseldorfer wurde zur Durchführung von weiteren kriminalpolizeilichen Maßnahmen zur Wache nach Velbert gebracht. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und dauert derzeit noch an.

