POL-PDLD: Bad Bergzabern Minderjährige Schülerin löst Polizeieinsatz an Schule aus

Bad Bergzabern (ots)

Ein 12-jähriges Mädchen hatte am heutigen Morgen, 02.06.22, von zu Hause eine ungeladene Luftdruckwaffe mit zur Schule gebracht. Zusammen mit einem 13-jährigen Junge spielte das Mädchen mit der Waffe auf dem Schulhof. Eine Lehrerin befand sich auf dem Pausenhof und nahm die Druckluftwaffe direkt an sich. Durch das Verhalten der Kinder wurde niemand gefährdet. Die Waffe wurde sichergestellt und die Kinder in die Obhut der Eltern übergeben.

