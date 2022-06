Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau/Godramstein - Drei Verletzte nach Verkehrsunfall

Landau (ots)

Drei Verletze und zirka 35.000 EUR Sachschaden sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Mittwoch gegen 14 Uhr an der K9/K8 zwischen Landau Godramstein und Böchingen. Ein 86 - jähriger Autofahrer kam aus Richtung Nußdorf und missachtete an der Einmündung zur K9 die Vorfahrt einer 59 - jährigen Autofahrerin, welche aus LD - Godramstein in Richtung Böchingen unterwegs war. Die 59 - jährige, ihr Beifahrer sowie der Unfallverursacher wurden bei dem Verkehrsunfall verletzt und mussten medizinisch versorgt werden. Ein Rettungswaren war ebenfalls im Einsatz und brachte den 86 - Jährigen vorsorglich in ein Krankenhaus. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell