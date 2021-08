Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Bautrockner in Brand geraten

Mechernich-Satzvey (ots)

Aufgrund eines technischen Defektes ist am Samstag (11.10 Uhr) in der Veybachstraße ein Bautrockner in einer Küche eines Einfamilienhauses in Brand geraten. Eine Bewohnerin (35) erlitt dabei eine Rauchvergiftung und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Sonstige Sachschäden an dem Haus waren nicht ersichtlich.

