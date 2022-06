POL-PDLD: Landau - Kontrolle Kraftgasse

Bellheim (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am 30.05.2022 in Bellheim eine Gartenlaube in Brand. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Ein Personenschaden entstand nicht. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Germersheim Friedrich-Ebert-Straße 5 76726 Germersheim Telefon: 07274-9581602 www.polizei.rlp.de/pd.landau Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter ...

