POL-PDLD: Annweiler - Hausmauer beschädigt und weggefahren

Annweiler (ots)

Im Zeitraum vom 24.05.22 bis zum 31.05.22 beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug offensichtlich beim Rangieren eine Hauswand in dem Nordring in Annweiler. Der Anstoß an die Mauer verursachte einen längeren Riss, wodurch ein Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand. Wer Hinweise auf den Verursacher geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiwache Annweiler unter 06346/964619 in Verbindung zu setzen.

