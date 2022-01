Polizei Homberg

POL-HR: Spangenberg: Raubüberfall auf Drive-Inn-Backshop

Homberg (ots)

Spangenberg

Raubüberfall auf Bäckereifiliale Tatzeit: 20.01.2022, 05:40 Uhr Das Scheingeld aus der Kasse einer Bäckereifiliale in der Melsunger Straße raubte ein unbekannter Täter am heutigen Morgen. Der Unbekannte begab sich zu Fuß zu der Drive-Inn-Filiale, beugte sich durch das offene Schalterfenster und bedrohte die anwesende Mitarbeiterin mit einer Schusswaffe. Er drohte ihr den Gebrauch der Schusswaffe an und forderte Bargeld. Nachdem er sich das Scheingeld aus dem Kasseneinsatz genommen hatte, flüchtete er zu Fuß in Richtung Melsungen. Von dem unbekannten männlichen Täter liegt folgende Beschreibung vor: Er ist von kräftiger Statur, Mitte 30 Jahre alt, ca. 170 cm groß und hat blonde schulterlange Haare. Er sprach akzentfreies Deutsch. Von der Bekleidung ist nur bekannt, dass er ein weißes Hemd trug. Eine Jacke hatte er nicht an. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise, insbesondere zu der beschriebenen Person, an die Kriminalpolizei in Homberg, unter Tel.: 05681-774-0 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell