Polizei Homberg

POL-HR: Edermünde-Grifte: Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Homberg (ots)

Edermünde-Grifte

Einbruch in Wohnhaus Tatzeit: 18.01.2022, 14:00 Uhr bis 20:00 Uhr In ein Wohnhaus in der "Schönen Aussicht" brachen unbekannte Täter im Verlauf des gestrigen Nachmittags ein und verursachten hierbei 500,- Euro Sachschaden. Die Täter begaben sich an eine seitliche Terrassentür der Einliegerwohnung und schoben das heruntergelassene Rollo nach oben. Anschließend versuchten sie die Tür aufzubrechen. Nachdem die Täter die Tür geöffnet hatten, gelangten sie in die Wohnräume und von dort aus zur Treppe in das Erdgeschoss. Hier stießen die Täter auf zwei Hunde der Hausbewohner, woraufhin sie offensichtlich umgehend aus dem Haus flüchteten. Nach derzeitigem Stand wurde nichts entwendet. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell